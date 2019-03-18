HABER

Van'da 163 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde, jandarma ekiplerince Afganistan ve Pakistan uyruklu 163 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 163 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Gürpınar, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde, jandarma ekiplerince Afganistan ve Pakistan uyruklu 163 kaçak göçmen yakalandı.
Van Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gürpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yolaçan Mahallesi'ndeki metruk binada yabancı uyruklu kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Binaya operasyon düzenleyen ekipler, 27'si Pakistan ve 14'ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmeni yakaladı. Devriye görevini sürdüren ekipler; Başkale'de 52, Çaldıran'da ise 70 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 163 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 163 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Döverek öldürüp yol kenarına attılarDöverek öldürüp yol kenarına attılar
Düştüğü derede sürüklenen köpeği itfaiye, böyle kurtardıDüştüğü derede sürüklenen köpeği itfaiye, böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.