Van'da 167 kilo 524 gram eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- VAN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 167 kilo 524 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklandı, diğerlerinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 167 kilo 524 gram eroin ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik de dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Van merkezde 13, Başkale ilçesinde 14, İstanbul'da 2 ve Bursa'da 1 olmak üzere 3 ilde, 30 adrese eşzamanlı baskın yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada ise 1 Kalaşnikof marka silah, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 mermi ve 16 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, diğer 13 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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