Van'da 167,5 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 167 kilo 524 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 167 kilo 524 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, olayla ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliye yönelik Van, İstanbul ve Bursa'daki 30 adrese düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 fişek ve 16 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmalarına çalışılıyor.

