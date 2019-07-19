Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen 17 kişinin üzerinden çıkan pasaport bilgileri, ilgili konsolosluklara gönderildi.

Van'ın Karagündüz Mahallesi Hopik mevkisinde, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 17 kişinin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazanın ardından Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürülen cesetlerin üzerinden çıkan pasaport ve diğer evraklar, incelenmek üzere savcılık aracılığıyla ilgili konsolosluğa ulaştırıldı.

Şube Müdürü Bedir Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahlarından biri olduğunu söyledi.

Zaman zaman düzensiz göçmenlerle ilgili ölüm hadiselerinin yaşandığını anlatan Korkmaz, son bir yıl içerisinde 70'ten fazla düzensiz göçmenin otopsisinin yapıldığını belirtti.

Dünkü trafik kazasında yaşamını yitiren 17 düzensiz göçmenle ilgili işlemlerin devam ettiğini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti: