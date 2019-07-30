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Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde kamyonette yüklü koyun yünleri arasına gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Z.R. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasında bulunan koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 34 paket halinde 17 kilo 402 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan Z.R, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Edremit eroin kamyonet koyun yünü uyuşturucu Van

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