Van'da 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın yol kontrollerinde ve bir eve düzenlediği operasyonda toplam 18 bin 228 paket, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin İran sınır hattından yasa dışı yollarla sigara getirip evinde depoladıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişinin Yukarı Tangalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 15 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

​Başkale, Gürpınar, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde ise 2 bin 858 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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