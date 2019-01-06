HABER

Van'da 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 10:30 | Son Güncelleme

VAN'da jandarmanın yol kontrollerinde ve bir eve düzenlediği operasyonda toplam 18 bin 228 paket, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın yol kontrollerinde ve bir eve düzenlediği operasyonda toplam 18 bin 228 paket, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin İran sınır hattından yasa dışı yollarla sigara getirip evinde depoladıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişinin Yukarı Tangalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 15 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
​Başkale, Gürpınar, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde ise 2 bin 858 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Jandarmadan "Sahte belgeci"ye operasyonJandarmadan "Sahte belgeci"ye operasyon
Sürücülerin inadı kazayla sonuçlandıSürücülerin inadı kazayla sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.