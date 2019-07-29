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Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.

Kontrollerde 8'i çocuk, 4'ü kadın 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Başkale düzensiz göçmen Jandarma Van

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