Van'da 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenlendi. 3 gün sürecek etkinliklerde öğrenciler ve öğretmenler Van'ı gezecek. Okul Müdürü Ömer Akbaba, yaptıkları bu çalışmayla Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu ana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından düzenlenen 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı kendi okullarında başladı. Yarışmaya Türkiye genelinde 68 ilden 141 öğrenci katıldı. Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Ömer Akbaba, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, çok önemli çok kaliteli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Akbaba, düzenledikleri 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatları için kendi öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonla soruların hazırlandığını dile getirdi.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Bu çalışmaları hazırlarken Van'daki birçok kurum ve kuruluştan destek aldıklarını anlatan Akbaba, "Başta Van Valiliği olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), YYÜ Fizik Bölümü öğretim üyelerinin çok ciddi desteklerini aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın da onayını alarak bu çalışmayı ilimizde gerçekleştiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şuana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimiz 3 gün sürecek. Çocuklarımızı burada 5 yıldızlı otelde ağırlayacağız. Birinci gelen öğrenciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncü gelen öğrencimize ise 7 bin 500 TL ödül vereceğiz" dedi.

'MARKA OKUL OLMAYI İSTİYORUZ'

Bu çalışmayı gerçekleştirirken Van'ın akademik, kültürel, bilimsel anlamda değerine değer katmayı amaçladıklarını belirten Akbaba, "ÖSYM'nin sıralamasında biz il olarak çok gerideyiz. Okulumuzda çok başarılı öğrencilerimiz var. Fakat genelde öğrencilerimizin hayallerini süsleyen Ankara Fen Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi gibi markalaşmış okullar. Bizde bu marka okullar arasına girelim istiyoruz. Bu çocuklarımızın batıya gitmesini o marka dediğimiz okullarda eğitim görmesini biz burada karşılayalım, onların isteklerine burada cevap verelim istiyoruz. O marka okullarda bilsin ki artık Van Türk Telekom Fen Lisesi de var" diye konuştu.

'TURİZM ANLAMINDA DA KENTE KATKI SUNUYORUZ'

Bu çalışmayla kente turizm anlamında da katkı sunduklarını belirten Akbaba, "Gelen her bir çocuk birer kültür elçisi. Yarın ilimizden ayrıldıklarında ben inanıyorum ki yıllar sonrada olsa bizim bu şehrimizi unutmayacaklar. Bu kadim şehir bunu hak ediyor. Bizde ilimize eğitim anlamında çok ciddi destekler sunmak için var gücümüzle çalışacağız. 68 ilden 141 öğrenci Van'a geldi. Beraberlerinde öğretmenleri ve aileleri de geldi. Ailelerde Van'ı görmek, bizlerle tanışmak istemişler. Onların gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Çünkü bu vesileyle bakış açılarını değiştirdik" dedi.

ÖĞRENCİLER HEYECANLI

Van'a gelen öğrenciler hem yarışmaya katıldıkları için hem de Van'ı tanıyıp görecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Amasya'dan gelen öğrencilerden Sena Akyüz, "Merzifon Fen Lisesi'nden katıldım. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir sonuç elde ederim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir ders. Van'ı daha çok gezemedik burayı gezeceğim içinde çok heyecanlıyım. Doğu'ya daha önce hiç gelmemiştim. Buradaki okulu çok beğendim. Başarıları da çok yüksek bir okul. Buraya geldiğim için ve bu şanslı öğrenciler arasına girdiğim için çok mutluyum. Bütün öğrencilere de başarılar dilerim" dedi.

Yarışmaya Adana'dan katılan öğrencilerden Emre Kumlu ise olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını belirterek, "Umarım başarılı bir sonuç elde ederim. Van'a daha önce gelmemiştim. Van'ı çok sevdim" dedi.

'BİLİM ADINA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'

Öğrencilerle gelen öğretmenlerde böyle bir etkinliğin Van'da olmasının bilim adına çok umut verici olduğunu söyledi. Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'nden gelen Fizik Öğretmeni Durdu Sarı, Van'a ilk kez geldiğini belirterek, Van'ın kültürünü tanımanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Öğretmen Sarı, "Burada olmaktan ve böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Buradaki projeyi çok önemsiyorum. Bilim adına çok güzel bir şey olmuş" diye konuştu. Van'a gerçekleştirilen 1. Ulusal Fizik Olimpiyatın ardından öğrenciler, öğretmenler ve aileleri 3 gün boyunca Van'ın tarihi ve turist yerlerini gezecek.