HABER

Van'da 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenlendi.

Van'da 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenlendi. 3 gün sürecek etkinliklerde öğrenciler ve öğretmenler Van'ı gezecek. Okul Müdürü Ömer Akbaba, yaptıkları bu çalışmayla Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu ana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından düzenlenen 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı kendi okullarında başladı. Yarışmaya Türkiye genelinde 68 ilden 141 öğrenci katıldı. Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Ömer Akbaba, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, çok önemli çok kaliteli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Akbaba, düzenledikleri 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatları için kendi öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonla soruların hazırlandığını dile getirdi.
CUMHURİYET TARİHİNDE İLK
Bu çalışmaları hazırlarken Van'daki birçok kurum ve kuruluştan destek aldıklarını anlatan Akbaba, "Başta Van Valiliği olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), YYÜ Fizik Bölümü öğretim üyelerinin çok ciddi desteklerini aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın da onayını alarak bu çalışmayı ilimizde gerçekleştiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şuana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimiz 3 gün sürecek. Çocuklarımızı burada 5 yıldızlı otelde ağırlayacağız. Birinci gelen öğrenciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncü gelen öğrencimize ise 7 bin 500 TL ödül vereceğiz" dedi.
'MARKA OKUL OLMAYI İSTİYORUZ'
Bu çalışmayı gerçekleştirirken Van'ın akademik, kültürel, bilimsel anlamda değerine değer katmayı amaçladıklarını belirten Akbaba, "ÖSYM'nin sıralamasında biz il olarak çok gerideyiz. Okulumuzda çok başarılı öğrencilerimiz var. Fakat genelde öğrencilerimizin hayallerini süsleyen Ankara Fen Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi gibi markalaşmış okullar. Bizde bu marka okullar arasına girelim istiyoruz. Bu çocuklarımızın batıya gitmesini o marka dediğimiz okullarda eğitim görmesini biz burada karşılayalım, onların isteklerine burada cevap verelim istiyoruz. O marka okullarda bilsin ki artık Van Türk Telekom Fen Lisesi de var" diye konuştu.
'TURİZM ANLAMINDA DA KENTE KATKI SUNUYORUZ'
Bu çalışmayla kente turizm anlamında da katkı sunduklarını belirten Akbaba, "Gelen her bir çocuk birer kültür elçisi. Yarın ilimizden ayrıldıklarında ben inanıyorum ki yıllar sonrada olsa bizim bu şehrimizi unutmayacaklar. Bu kadim şehir bunu hak ediyor. Bizde ilimize eğitim anlamında çok ciddi destekler sunmak için var gücümüzle çalışacağız. 68 ilden 141 öğrenci Van'a geldi. Beraberlerinde öğretmenleri ve aileleri de geldi. Ailelerde Van'ı görmek, bizlerle tanışmak istemişler. Onların gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Çünkü bu vesileyle bakış açılarını değiştirdik" dedi.
ÖĞRENCİLER HEYECANLI
Van'a gelen öğrenciler hem yarışmaya katıldıkları için hem de Van'ı tanıyıp görecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Amasya'dan gelen öğrencilerden Sena Akyüz, "Merzifon Fen Lisesi'nden katıldım. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir sonuç elde ederim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir ders. Van'ı daha çok gezemedik burayı gezeceğim içinde çok heyecanlıyım. Doğu'ya daha önce hiç gelmemiştim. Buradaki okulu çok beğendim. Başarıları da çok yüksek bir okul. Buraya geldiğim için ve bu şanslı öğrenciler arasına girdiğim için çok mutluyum. Bütün öğrencilere de başarılar dilerim" dedi.
Yarışmaya Adana'dan katılan öğrencilerden Emre Kumlu ise olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını belirterek, "Umarım başarılı bir sonuç elde ederim. Van'a daha önce gelmemiştim. Van'ı çok sevdim" dedi.
'BİLİM ADINA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'
Öğrencilerle gelen öğretmenlerde böyle bir etkinliğin Van'da olmasının bilim adına çok umut verici olduğunu söyledi. Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'nden gelen Fizik Öğretmeni Durdu Sarı, Van'a ilk kez geldiğini belirterek, Van'ın kültürünü tanımanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Öğretmen Sarı, "Burada olmaktan ve böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Buradaki projeyi çok önemsiyorum. Bilim adına çok güzel bir şey olmuş" diye konuştu. Van'a gerçekleştirilen 1. Ulusal Fizik Olimpiyatın ardından öğrenciler, öğretmenler ve aileleri 3 gün boyunca Van'ın tarihi ve turist yerlerini gezecek.

FOTOĞRAFLI

Van'da 1'inci Ulusal Fizik OlimpiyatıVan'da 1'inci Ulusal Fizik OlimpiyatıVan'da 1'inci Ulusal Fizik OlimpiyatıVan'da 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Aromatik bitki merkezi mahallede kalker ocağı tepkisiAromatik bitki merkezi mahallede kalker ocağı tepkisi
Edirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandıEdirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.