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Van'da 2 operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda toplam 105 kilo 194 gram eroin ele geçirildi.

Orhan AŞANVAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda toplam 105 kilo 194 gram eroin ele geçirildi. Eroinle ilgisi olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Van ve Düzce polisinin koordineli çalışması sonucu Edremit İlçesi Şabaniye Mahallesi'nde bulunan bir ahıra operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada, toprağa gömülü 2 varil ve 2 çuval içerisine zulalanmış 84 kilo 585 gram eroin ele geçirildi. LASTİKLERDEN EROİN ÇIKTI Van polisi Tuşba İlçesi Erciş Yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği Tır'da da arama yaptı. Madde arama köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, lastikler içerisine zulalanmış 20 kilo 609 gram, eroin ele geçirildi. 2 ayrı operasyonda ele geçirilen 105 kilo 194 gram eroine el konulurken, 6 şüpheli gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Ele geçirilenler Detaylar (Tür: Yurt)

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