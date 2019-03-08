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Van'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için 'dilek feneri' uçuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:53 | Son Güncelleme

VAN'da, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 2018 yılında öldürülen 440 kadın için dilek feneri uçuruldu.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 2018 yılında öldürülen 440 kadın için dilek feneri uçuruldu. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli'nin de katıldığı anma programında kadınlar, öldürülen 440 kadın için dua etti. İlçeye bağlı Kız Kalesi'nde düzenlenen anma programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, kadınlar ve çocuklar katıldı. 2018 yılında öldürülen 440 kadın anısına düzenlenen anma programında kadınlar dilek fenerleri uçurarak, kadın cinayetlerinin son bulması için dilek tuttu. Programa katılan kadınlar, Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyleyerek, kadın ölümlerinin artık son bulmasını istedi. 'KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR' Programda konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, kadın cinayetlerinin tekrarlanmaması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "3 bin yıllık tarihi kız kalemizde bulunuyoruz. 2018 yılında gerçekleşen 440 kadın cinayetinin tekrarının yaşanmaması ve konuyla ilgili farkındalık bilincini oluşturma gayretiyle 440 dilek fenerini uçurduk. Memleketimizde bu 440 kadın cinayetinin sıfırlara inmesini temenni ediyoruz. Hiçbir haklı gerekçe, kadın cinayetini meşru hale getiremez. 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir, kadına şiddet İslam’a ihanettir' sloganıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda bu etkinliğimizi Edremit’ten duyurduk. 440 fenerimizi, cinayete kurban giden kadınların anısına uçurduk"

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