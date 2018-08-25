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Van'da 202 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Van'da 202 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 202 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 202 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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