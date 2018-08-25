HABER

Van'da 202 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

VAN'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 202 kaçak yakalandı.

Van'da 202 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 202 kaçak yakalandı. İnsan taciri oldukları gerekçesiyle 3 kişi de gözaltına alındı.
​İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün, merkez İpekyolu ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 202 kaçak yakalandı. İnsan taciri oldukları belirtilen 3 kişi de gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri devam ederken, kaçaklar gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 202 kaçak göçmen yakalandıVan'da 202 kaçak göçmen yakalandıVan'da 202 kaçak göçmen yakalandıVan'da 202 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından vurulduKavgayı ayırmaya çalışırken bacağından vuruldu
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralıOtomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.