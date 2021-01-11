Van’da 2020 yılında 22 terörist etkisiz hale getirilirken 9 terörist sağ ele geçirildi

Van’da güvenlik güçleri tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 244 operasyonda 22 terörist etkisiz hale getirilirken 9 terörist ise sağ ele geçirildi. 36 terörist ikna yolu ile teslim olurken, 622 kişin aileleri ile ikna çalışmaları devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen 244 operasyonda 22 terörist etkisiz hale getirilirken 9 terörist ise sağ ele geçirildi. 36 terörist de ikna yollu ile teslim olurken, 622 kişin aileleri ile ikna çalışmaları devam ediyor.

Terör olaylarına katılan 129 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarına katıldığı tespit edilen 643 şahıs hakkında işlem yaptı. Yapılan işlemler sonrası 129 şüpheli tutuklanırken, 512’si ise serbest kaldı.

