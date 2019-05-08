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Van'da 213 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Van'da 213 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 213 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Erciş kara yolundaki uygulama noktasında T.T. yönetimindeki 16 KGR 93 plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırın dorsesindeki 103 Afganistan ve 110 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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düzensiz göçmen TIR Tuşba Van

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