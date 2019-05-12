Van'da 219 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 219 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Yeditepe Sokağı'ndaki 3 ayrı metruk eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren 173 Afganistan, 41 Pakistan, 4 Sri Lanka ve bir Irak uyruklu 219 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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