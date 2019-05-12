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Van'da 219 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Van'da 219 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 219 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Yeditepe Sokağı'ndaki 3 ayrı metruk eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren 173 Afganistan, 41 Pakistan, 4 Sri Lanka ve bir Irak uyruklu 219 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen İpakyolu Van

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