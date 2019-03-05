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Van'da 229 bin kişiye afet eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

VAN Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, pilot seçtikleri okullarda eğitim tatbikatı ve vatandaşları bilinçlendirme adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Van'da 229 bin kişiye afet eğitimi

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, pilot seçtikleri okullarda eğitim tatbikatı ve vatandaşları bilinçlendirme adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uçar, "Temel afet eğitimi verdiğimiz kişi sayısı, yaklaşık 229 bin 249 kişi. Nüfusa oranla Türkiye'de birinciyiz. Kişi sayısı olarak ise Türkiye'de ikinciyiz" dedi.
Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Erciş olan 7,2 ve 9 Kasım 2011 günü de Edremit merkezli 5,6 büyüklüklerindeki iki deprem, kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerinde de hissedildi. Depremlerde 644 kişi öldü, bin 966 kişi yaralandı, 252 vatandaş ise enkazlardan sağ olarak kurtarıldı. Depremlerde yaklaşık 31 bin 51 bina ağır hasar aldı.
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, depremlerde büyük kayıplar verdiklerini hatırlatarak, "Tekrar bu sıkıntılar ve kayıpları yaşamamak amacıyla yeni yapılar için yapı denetim sistemleri kuruldu. Bu çok önemli adımdı. Çünkü artık kimse istediği gibi projesini çizip, istediği kalitede malzemeyi kullanamıyor. Ben şahsen 2011 depreminden sonra yapılan yapılara güveniyorum. Fakat o tarihten önce yapılan yapılar sıkıntılı. Ve onun faturasını yaklaşık 31 bin 51 ağır hasarlı binalarda görebiliyoruz. Bu acıların yaşanmaması için yapı denetim firmaları kuruldu ve DASK zorunlu hale geldi" dedi.
25 BÖLGEDE LOJİSTİK DEPOLAR KURULDU
Uçar Türkiye'de 25 bölgede lojistik depolar kurduklarını da belirterek, "2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerde olduğu net belli değildi. Elimizde öyle bir envanter yoktu. Ama şu an 25 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu. Van'da kurulan lojistik depolarda 4 bin 100 çadırımız, 5 bin 280 çarşaf ve yastık, 8 bin 800 battaniye, bin 444 mutfak seti bulunuyor. Bu iyi bir envanter. Biz bunları olası afetlerde kullanabileceğiz. Tabi ki ihtiyaç anında en yakın iller Muş, Siirt, Diyarbakır, Erzurum gibi illerde kurulan lojistik depolardan da karşılanabilecek" dedi.
TÜRKİYE'DE BİRİNCİYİZ
Her yıl Mart ayının ilk haftasında deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla, 'Deprem Haftası' olarak kutlandığını belirten Osman Uçar, bu kapsamda pilot seçtikleri okullarda eğitim tatbikatı ve vatandaşları bilinçlendirme adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uçar, "2015 yılından beri 'temel afet' eğitimi verdiğimiz kişi sayısı yaklaşık 229 bin 249 kişi. Nüfusa oranla Türkiye'de birinciyiz. Verilen eğitimin kişi sayısı olarak Türkiye'de ikinciyiz. Bu önemli bir rakam" ifadelerini kullandı.
GÖNÜLLÜLERE AFET EĞİTİMİ
AFAD tarafından gönüllü vatandaşlara pratik ve teorik eğitim verileceğini ve bununla ilgili tatbikatlar yapılacağını da belirten Uçar, gittikleri görevlerde eğitim alan vatandaşları da çağırabileceklerini söyledi. Atılan bu adımların çok önemli olduğunun altını çizen Uçar, "Bunların tamamı gerek yerelde, gerekse genelde düşünülen ve uygulamaya konulan çalışmalar. Ve bu adımlar çok önemlidir. Bunun yanı sıra araç gereç bakımından iyi donatıldık. Özellikle ağır tonajlı arama kurtarma kamyonumuz yine vinçlerle desteklendiği olası afetlerde kendi yolunu açabilen veya ağırlıkları, molozları kaldırabilen insan gücünden ziyade artık teknolojik olarak ta destek sunan araçları kullanabiliyoruz" diye konuştu.

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Van'da 229 bin kişiye afet eğitimiVan'da 229 bin kişiye afet eğitimiVan'da 229 bin kişiye afet eğitimiVan'da 229 bin kişiye afet eğitimi

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