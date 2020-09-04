HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 08:53 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı çekiciye bağlı dorseden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı çekiciye bağlı dorseden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, dorsenin sırt kısmına zulalanmış vaziyette 14 paket halinde toplam 14 kilo 295 gram eroin ile 9 paket halinde toplam 9 kilogram metamfetamin maddeleriele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
İşyerinde 6 saat mahsur kaldılarİşyerinde 6 saat mahsur kaldılar
Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Fransa'dan gerilimi artıracak hamle! Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
Fransa'dan gerilimi artıracak hamle! Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Ankara Vuhan oldu! Ankara'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 5-6 Eylül hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
İşyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı
İşyerinde 6 saat mahsur kaldılar
Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal tahliye edildi
Ölüm orucundaki Aytaç Ünsal tahliye edildi
Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı
Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı
Aksaray’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.