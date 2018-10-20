HABER

Van'da 249 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

VAN'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 249 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde plakası tespit edilen şüpheli minibüs ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Karahisar Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli minibüsü yakın takibe aldı. Takip sonucunda yakalanan minibüste 38 kaçak göçmenle 1 organizatör yakalandı.
Jandarma ve polis ekipleri ekipleri, Başkale, Gevaş, Tuşba ve Özalp ilçelerinde de yol kontrolleri yaptı. Yapılan kontrollerde 4 ilçede 211 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 249 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 249 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERGezmeyi sevenler müjde! Türkiye'ye vize şartı kalktıGezmeyi sevenler müjde! Türkiye'ye vize şartı kalktı
Amasra'da eylem sırasında rahatsızlanan işçi taburcu olduAmasra'da eylem sırasında rahatsızlanan işçi taburcu oldu
Suriyeli çocuk, Şanlıurfa'dan otopstopla Malatya'ya geldiSuriyeli çocuk, Şanlıurfa'dan otopstopla Malatya'ya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran vahşet! Aç bırakıp öldürdüler

Kan donduran vahşet! Aç bırakıp öldürdüler

İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...

İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...

2018'de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri

2018'de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri

Sosyal medyada gören ziyarete geliyor

Sosyal medyada gören ziyarete geliyor

Gökyüzünden trafik canavarlarıyla mücadele

Gökyüzünden trafik canavarlarıyla mücadele

Emin'in korkunç sonu

Emin'in korkunç sonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.