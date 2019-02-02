Van'da 25 altın sikke ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi, 25 adet altın sikke ve 1 aslan figürlü obje ile yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmada bir kişinin tarihi eserlerle Erciş ilçesinden Ankara'ya gideceği ihbarını aldı. İhbar üzerine takibe alınan şüphelinin Erciş ilçesi otogarından otobüse binmesiyle operasyon başlatıldı. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü, Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu. Yapılan aramalarda şüpheli kişinin üzerinde ve eşyalarının arasında 25 altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin dönemi ile ilgili açıklama yapılmadı.
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