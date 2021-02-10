Van’da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Tuşba ilçesinde yakalandığı belirtildi. Araçta narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, 50 paket halinde toplam 25 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.Y. ve R.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.



