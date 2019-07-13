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Van'da 250 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Van'da 19 gölete 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

Van'da Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında 19 baraj ve gölete 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2019 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında, kentteki 19 gölete 250 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilerek Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde dağıtımı yapılan yavruların kente getirildiğini belirtti.

Görevliler tarafından teslim alınan 250 bin pullu sazan balığı yavrusunun Özalp, Saray, Erciş, İpekyolu, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerindeki 19 baraj, göl ve gölete bırakıldığını ifade eden Görentaş, balıklandırma çalışmalarının, göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması amacıyla yapıldığını vurguladı.

Göletlerde balık stoklarındaki artışın, Van'ın ekonomisine de katkı sağlayacağını belirten Görentaş, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri balıklandırma çalışmaları yürütülmektedir. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları ekonomik getirinin yanında balıkçıl kuşların da bölgeye gelmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Balıklandırma Tarım ve Orman Bakanlığı Van yavru sazan

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