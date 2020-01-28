Van'da, 250 iş makinesi ve 1000 görevli ile kardan kapanan yollar açıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da kar yağışının ardından kapanan mahalle ve mezra yollarının tamamı, ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nce 250 iş makinesi ve 1000 kişilik personel ile yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde 2 bin 250 kamyon seferiyle 36 bin metreküp kar yağını, şehir dışına taşındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Van'da etkili olan kar yağışı sonrası başlatılan karla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Karla mücadele çalışmalarının, 250 iş makinesi ve 1000 kişilik personel ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında 11 bin kilometre yol ağı ve 100 kilometre yaya yolu bulunmaktadır. Kar yağışının ardından 691 yerleşim yerinden 579’u kapanmış ve çalışmalar neticesinde karla mücadele ekiplerinin üstün gayretleriyle de kapalı yollar tamamen açılmıştır. İl genelinde 27.01.2020 tarihi itibarıyla kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Aynı zamanda merkezdeki yaya yolu ve kaldırımlarda ise temizlik çalışmaları yüzde 90 civarında tamamlanmıştır. Karla mücadele çalışmalarımıza DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Tuşba, İpekyolu ve Edremit Belediyeleri de destek sunmuştur. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemiz de Karayolları ve ilçe belediyelerine destekte bulunmuştur. Bu kapsamda şehir merkezinden yaklaşık 2 bin 250 kamyon seferiyle 36 bin metreküp kar yığını şehir dışına taşınmıştır. Ayrıca tuzlama çalışmalarında da 800 ton tuz kullanılmıştır. Belediye kriz masasına kar yağışından itibaren hasta ve araç kurtarma gibi olaylar başta olmak üzere yaklaşık binin üzerinde ihbar ulaşmış, ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla onlarca araç ve yardım talebinde bulunan hastaya ulaşılmıştır. İl genelinde hiçbir mağduriyet yaşanmamıştır."

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