Van'da 251 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 251 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale İlçe Jandarma komutanlıklarınca düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar sonucu, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 172 Afganistan, 44 Bangladeş, 23 İran, 12 Pakistan uyruklu 251 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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