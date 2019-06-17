HABER

Van'da 251 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Van'da 251 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 251 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale İlçe Jandarma komutanlıklarınca düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucu, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 172 Afganistan, 44 Bangladeş, 23 İran, 12 Pakistan uyruklu 251 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Kayseri'de inşaat sırasında tarihi kalıntılar bulunduKayseri'de inşaat sırasında tarihi kalıntılar bulundu
Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyorSuriyelilerin bayram dönüşü sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Van

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma kamerada!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında susturuculu silahlarla çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

Yeni haftada Dolunay etkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.