Van'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında yaya ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 26 kişi gözetim altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Erkeklerde memede büyüme nasıl geçer? Erkeklerde memede büyüme sorununa hangi bölüm bakar? Erkeklerde memede büyüme ameliyatı nasıl olur?
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum