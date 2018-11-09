Van'da 27 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 27 kilogram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları M.A. idaresindeki kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 50 paket halinde 26 kilo 995 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

