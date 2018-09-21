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Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

301 KİŞİ DAHA YAKALANDI Van'da, polisin dört ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 301 kaçak yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.

Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)

301 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Van'da, polisin dört ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 301 kaçak yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine Hacıbekir Mahallesi Güllük, Hisar ve Bağlan sokaklarındaki 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Filistin ve Sri Lanka uyruklu 301 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen M.S.S, M.A. ve H.D. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)

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