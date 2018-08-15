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Van'da 299 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Van'da 299 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 299 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda yurda giriş yaptığı belirlenen 299 yabancı uyruklu yakalandı.

Organizatör olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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