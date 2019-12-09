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Van'da 2'si eski belediye başkanı 3 HDP'li tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:02 | Son Güncelleme

VAN'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP'li Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Öğrenci 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından soruşturma başlatılan HDP'li 5 belediye başkanına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

VAN, (DHA) - VAN'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP'li Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Öğrenci 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından soruşturma başlatılan HDP'li 5 belediye başkanına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda Başkale eski Belediyesi Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediyesi eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci'yi gözaltına aldı.
Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen HDP'li eski Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Örenci 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak' suçundan tutuklanırken, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar ile Muradiye Belediyesi eşbaşkanı Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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