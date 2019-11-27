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Van'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde, 4 ay önce Emre Yücebaş'ın(22) hayatını kaybettiği, 10  kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kan davasına dönüşmemesi için 3 aile, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin aracı olmasıyla barıştı.

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde, 4 ay önce Emre Yücebaş'ın(22) hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kan davasına dönüşmemesi için 3 aile, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin aracı olmasıyla barıştı.
Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde 4 ay önce yaşanan olayda, Tura, Yücebaş ve Keremoğlu aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Emre Yücebaş vurularak, yaşamını yitirdi. 3 aileden de 10 kişi yaralandı.
Vanlı olan Yücebaş ve Tura ile Yüksekovalı olan Keremoğlu aileleri arasında, kan davasının yaşanmaması ve barışın sağlanması için Küressünni Aşireti ileri geleni, eski Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz ile Başkale ilçesindeki Şerefan Aşireti'nin Lideri İskender Ertuş devreye girdi. Ailelerin olumlu yaklaşması üzerine bugün Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Mollakasım Mahallesi'ndeki taziye evinde barış töreni düzenlendi.
Törene, Hakkari'deki Pinyanişi Aşireti'nin kanaat önderi olan iş adamı Teoman Zeydan, Yüksekova Büşükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Rüştü Zeydan, Doski Aşireti'nin ileri geleni eski Hakkari Milletvekili Esat Canan, Diri Aşireti'nin ileri geleni İdris Öner, Oremar Aşireti'nden İsmet Buldan ve her 2 aşirete mensup yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
KONVOY EŞLİĞİNDE MAHALLEYE GİTTİLER
Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesinden gelen aşiret ileri gelenleri ile beraberindekiler, kent merkezinde bir araya gelip, konvoyla bir kişinin hayatını kaybettiği Yücebaş Ailesi'nin yaşadığı Mollakasım Mahallesi'ne gitti. Barış töreninde, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Kan davalı Yücebaş, Tura ve Keremoğlu aileleri, birbirleriyle tokalaşarak barıştı.
ZEYDAN: İNŞALLAH BU TÜR TALİHSİZ OLAYLAR BİR DAHA YAŞANMAZ
Hakkari'deki Pinyanişi Aşireti'nin kanaat önderi Teoman Zeydan, 4 ay önce üç aile arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Yaşanan bu olayda yaralılar da vardı. Bölgemizde böyle talihsiz bir şeyin yaşanması hepimizi çok üzmüş. Yücebaş ailesi kadar hepimiz üzüldük. Her iki aile de bizim için aynı yakınlıkta. Biz de onları barıştırmak için buradayız. Aileler arasındaki bu husumetin son bulmasında emeği geçen herkese Allah razı olsun.Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın"dedi.
Küresünni Aşireti'nin ileri geleni eski Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz da, komşular arasında ufak bir tartışma sonucunda konunun büyüdüğünü ifade ederek, "Bu olayda 22 yaşında bir gencimiz hayatını kaybetti. Tabii ki kalkıp buna karşı mukaveme etmek, karşılıklı bu işi sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur. Dinimizde de caiz değildir. Bizler bu konuda birlik ve beraberliği sağlayabilmek için burada toplandık. Bu iki aileyi bir arada tutmayı, kardeşliği esas kılarak, kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmeyi uygun gördük ve bu işlemin sonucunu kardeşliğe dönüştürmek için buradayız. Dinimizin gereği de budur. Yücebaş ve Tura ile Kerem ailelerini barıştırdık. Bu konuda emeği geçen değerli İskender Ertuş'a ve katılan herkese teşekkür ediyorum"diye konuştu.
Şerefan Aşireti'nin Lideri İskender Ertuş ise barışın sağlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür ederek, "Bizleri kırmayıp bir araya gelen aşiretlerin ileri gelenleri ve ailelerden Allah razı olsun. İnşallah bir daha böyle tatsız bir olay yaşanmaz" ifadelerini kullandı.
Barışın ardından kabalalık Van'da bir lokantada verilen barış yemeğine katıldı.
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