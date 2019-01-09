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Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er ilçede okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:24 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak, Bahçesaray, Başkale, Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Behçet DALMAZ- Salih BEŞKARDEŞ- Serdar KARA/VAN- BİTLİS-HAKKARİ, (DHA)- VAN'ın Çatak, Bahçesaray, Başkale, Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Başkale ile Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

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