Van'da 3 kadın, otobüs şoförlüğü yapıyor

Van'da 3 kadın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor. Yolcular ise otobüse bindiklerinde karşılaştığı manzaradan mutluluk duyduklarını söylerken kadın şoför Serap Ulfer, şoförlük yapmaktan büyük zevk aldığını belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 3 kadın şoför, belediye otobüsünün kaptan koltuğuna oturup binlerce yolcu taşıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne giden kadınlar, erkek meslektaşları gibi kullanacakları hattaki otobüsü devralıyor. Güzergahları üzerinde ilerleyip duraklardan yolcu toplayan kadın şoförler, yoğun trafikte toplu taşıma hizmeti sunuyor. Saatlerce direksiyon sallayan kadınlar, erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor. Kadın şoförlerden Serap Ulfer, trafikte nadiren de olsa zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Ulfer, 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz hizmette yolcularımız kadın şoför görmeye alıştılar. Zaman geçtikçe de daha güzel tepkiler almaya başladık. Yine bunun yanında mesleği yapmak isteyen başka kadınların olması da bu işin öncüsü olarak bizleri mutlu ediyor. Yolcularımızın ilk başta bir çekingenliği oluyordu. Fakat zaman geçtikçe bu olumsuz tepkiler yerini güvene bıraktı. Bizler, bir işi sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Bunun için de birisinin bir öncülük yapması gerekiyordu. Van'da sayının da artacağını düşünüyorum. Çünkü talepler de bu yöndedir. Bu vesile ile tüm kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar da, kadın şoförlere güvenlerinin tam olduğunu sayılarının daha çok olmasını istediklerini söyledi.

