HABER

Van'da 3 kadın, otobüs şoförlüğü yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Van'da 3 kadın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor.

Van'da 3 kadın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor. Yolcular ise otobüse bindiklerinde karşılaştığı manzaradan mutluluk duyduklarını söylerken kadın şoför Serap Ulfer, şoförlük yapmaktan büyük zevk aldığını belirtti.
Van Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 3 kadın şoför, belediye otobüsünün kaptan koltuğuna oturup binlerce yolcu taşıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne giden kadınlar, erkek meslektaşları gibi kullanacakları hattaki otobüsü devralıyor. Güzergahları üzerinde ilerleyip duraklardan yolcu toplayan kadın şoförler, yoğun trafikte toplu taşıma hizmeti sunuyor. Saatlerce direksiyon sallayan kadınlar, erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor. Kadın şoförlerden Serap Ulfer, trafikte nadiren de olsa zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.
Ulfer, 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz hizmette yolcularımız kadın şoför görmeye alıştılar. Zaman geçtikçe de daha güzel tepkiler almaya başladık. Yine bunun yanında mesleği yapmak isteyen başka kadınların olması da bu işin öncüsü olarak bizleri mutlu ediyor. Yolcularımızın ilk başta bir çekingenliği oluyordu. Fakat zaman geçtikçe bu olumsuz tepkiler yerini güvene bıraktı. Bizler, bir işi sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Bunun için de birisinin bir öncülük yapması gerekiyordu. Van'da sayının da artacağını düşünüyorum. Çünkü talepler de bu yöndedir. Bu vesile ile tüm kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar da, kadın şoförlere güvenlerinin tam olduğunu sayılarının daha çok olmasını istediklerini söyledi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
İznik Belediyesi’nde temsilci seçimiİznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladıSon dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.