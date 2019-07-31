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Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesindeki tren yolu şantiyesinden çalınan ve piyasa değeri 32 bin TL olan 13 ray, bir şahsın bahçesinde gömülü olarak bulundu.İpekyolu ilçesi Dereüstü Mahallesi Dereüstü Köprüsü yakınlarındaki tren yolu şantiyesinden piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL tutarındaki rayların çalınması ihbarı üzerine Van İI Jandarma Komutanlığı İpekyolu İlçe Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri harekete geçti.

Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki tren yolu şantiyesinden çalınan ve piyasa değeri 32 bin TL olan 13 ray, bir şahsın bahçesinde gömülü olarak bulundu.
İpekyolu ilçesi Dereüstü Mahallesi Dereüstü Köprüsü yakınlarındaki tren yolu şantiyesinden piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL tutarındaki rayların çalınması ihbarı üzerine Van İI Jandarma Komutanlığı İpekyolu İlçe Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışma neticesinde, çalınan raylar olay mahalline 1,5 kilometre mesafede bir şahsın bahçesinde toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi. Yapılan kazı sonucu 9 adet 12’şer metrelik ve 4 adet 36’şar metrelik olmak üzere toplamda 13 adet tren rayı toprak altından çıkarılarak Devlet Demiryolları Yol Bakim Şefliğine teslim edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı

Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı

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