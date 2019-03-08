Van’da 32 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 30 Afganistan ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan F.A. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

