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Van'da 32 kilo 'eroin' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 02:09 | Son Güncelleme

VAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da 32 kilo 'eroin' ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- VAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen 109 operasyonda Van ili genelinde toplam 4 ton 21 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda, narkotik köpeği Lisa'nın da hazır bulunduğu ve arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Van'da 32 kilo 'eroin' ele geçirildiVan'da 32 kilo 'eroin' ele geçirildiVan'da 32 kilo 'eroin' ele geçirildiVan'da 32 kilo 'eroin' ele geçirildi

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