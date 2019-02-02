Van'da 321 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da dün akşam etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte 146 mahalle ile 175 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Van'da bugün aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.
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