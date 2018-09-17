Van'da 330 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Arif KARAKAŞ / VAN (DHA) -VAN'da, 330 bin öğrenci, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ders başı yaptı. Van'daki törene katılan Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.

Van'da bin 400 okulda 330 bin öğrenci ile 16 bin öğretmen yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2018-2019 eğitim- öğretim dönemine başladı. Yeni eğitim yılı nedeniyle İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde Tuncay Uras ilk ve ortaokulunda tören düzenlendi. Törene Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve ile veliler ve öğretmenler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrenci ve öğretmenler adına temsili konuşmaların yapılması ve okulun halk oyunları ekibinin folklör göstesi ile devam etti. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan minik öğrencilere çiçek vermesinin ardından Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olması diledi.

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılının Van ve ilçeleri için hayırlı olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Okullarımızla alakalı almamız gereken tedbirler ve eğitimdeki eksiklerimizi geçtiğimiz haftaya masaya yatırdık. Elbette ki bütün sorunların üstesinden gelmemiz mümkün değil. Ancak elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz. Derslik sayısının artırılması, akademik seviyenin yükseltilmesi ve okullaşma oranının artırılması. Bu 3 hedefimiz için ciddi çalışmalar yapıyoruz. 1 ay veya daha kısa bir süre içinde eğitimde yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. 3 hedefin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Sürekli Eğitim Merkezleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerle birlikte bir çalışma başlattık. Burada çok ciddi başarılar elde ettik. Tıp fakültelerinden, hukuka ve daha birçok önemli fakülteye öğrencilerimizi kazandırdık. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Program İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemelerinin dağıtılmasıyla son buldu.

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