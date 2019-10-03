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Van'da 331 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 08:55 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde 331 kilo 160 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, ev, müştemilatı ve kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, müştemilatta çuvallar içerisine ve kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 643 paket halinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler A.D, E.D, H.D, T.D, F.D ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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Edremit eroin kamyonet Samanlık uyuşturucu Van

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