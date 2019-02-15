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Van'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

Van'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Güzelsu Mahallesi Başkale-Van kara yolundaki kontrollerde bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde 19 Afganistan ve 15 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Minibüs şoförü gözaltına alındı.

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