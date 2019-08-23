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Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

VAN'da şüphe üzerine durdurulan minibüsün bagajında 342 kilo eroin ele geçirildi.

Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da şüphe üzerine durdurulan minibüsün bagajında 342 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü D.B. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari Karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak, arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında bulunan çuvalllara gizlenmiş 342 kilo 700 gram eroin ele geçirdi. Olayla iligli sürücü D.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Van'da 342 kilo eroin ele geçirildiVan'da 342 kilo eroin ele geçirildi

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