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Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi.

Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüste, narkotik madde arama köpeği Şila ile yapılan aramada; bagaj kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 342 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü D.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı başından itibaren yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yaklaşık 4 ton eroin ele geçirildiği bildirildi.

Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi

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Van'da 342 kilo eroin ele geçirildiVan'da 342 kilo eroin ele geçirildi
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