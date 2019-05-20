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Van'da 37'si bir minibüste, 77 kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma tarafından 5 ayrı ilçede yapılan yol kontrolu ve denetimlerde 37'si bir minibüste olmak üzere 77 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 37'si bir minibüste, 77 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma tarafından 5 ayrı ilçede yapılan yol kontrolu ve denetimlerde 37'si bir minibüste olmak üzere 77 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutaklandı.
Gürpınar İlçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Zernek Barajı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında şüpheli bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüs içerisinde yapılan kontrollerde 20 Afganistan, 14 Pakistan,1 Irak, 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 37, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yapılan kontrollerde ise 39 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu toplamda 40 yabancı uyruklu yaklandı.
Yakalanan 77 yabancı uyruklu işlemlerinin bitmesinin ardından, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, minibüs şürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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