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Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasından Karahan Mahallesi yakınlarında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 39 Afganistan uyruklu yakalandı.

Jandarma ekipleri, soğuk hava nedeniyle üşüyen düzensiz göçmenlere battaniye vererek yiyecek ikram etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu arada, olay yerinden kaçan sürücü Ç.E. takip sonucu yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Muradiye operasyon Van

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