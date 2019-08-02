Van'da, '3'üncü Anne-Bebek Buluşmaları'

Safa ATMACA/VAN, (DHA) - BEBELAC Çocuk Devam Sütleri ve Hürriyet iş birliği ile hayata geçirilen, 'Anne-Bebek Buluşmaları'nın 3'üncüsü, Van'da gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte; Hürriyet Gazetesi aile- çocuk yazarı Ömür Kurt moderatörlüğünde, çocuk doktoru Elif Pınar Çakır, bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini aktardı. Panelde konuşan Çakır, bebek beslenmesinin anne karnında başladığını ve bebeğin 2 yaşına kadar aldığı gıdalar ile gösterdiği gelişimin tüm hayatını şekillendirdiğini söyledi. Ailelerin sadece bebeklerinin boyuna ve kilosuna odaklanmaması, bilişsel gelişimine de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için anne sütü son derece önemli. Sütünüz yeterli değilse devam sütü en doğru seçenek" dedi.

Yaşamın ilk yıllarında fiziksel gelişim kadar sosyal gelişimin de önemli olduğuna değinen Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise kendi annelik yolculuğundan ve deneyimlerinden yola çıkarak, kardeş sevgisi, paylaşma duygusu, kardeşlerin beraber büyümesi gibi deneyimlerini Vanlı annelerle paylaştı. Aydoğdu, bebek beslenmesi ürünlerinin kalitesine dikkat çekerken, Bebelac çocuk devam sütleri olarak Avrupa Kalite Standartları'na göre 90 farklı kalite testinden geçip, üretilen ve hiçbir koruyucu madde içermeyen devam sütleriyle 20 yılı aşkın süredir tüm annelerin yanında olduklarını vurguladı.