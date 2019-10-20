HABER

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

VAN'da merkez üssü Muradiye ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da merkez üssü Muradiye ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkez Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te meydana geldi. Yerin 9,41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ilçenin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldıÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
Çocuklara umut olmaya devam ediyor Çocuklara umut olmaya devam ediyor 
Diyarbakır’ın ’sosyal deney’ imtihanı milyonlara ulaştıDiyarbakır’ın ’sosyal deney’ imtihanı milyonlara ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Yunanistan yaralı kaçak göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi!

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.