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Van’da 4 Gazeteci Gözaltına Alındı

06.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Van’da emniyet güçleri 4 gazeteciyi gözaltına aldı. Mezopotamya Ajansı ve Jinnews’in Van’da görev yapan 4 muhabiri evlerine yapılan baskınla gözaltına alındılar

Van’da 4 Gazeteci Gözaltına Alındı

Van’da emniyet güçleri 4 gazeteciyi gözaltına aldı. Mezopotamya Ajansı ve Jinnews’in Van’da görev yapan 4 muhabiri evlerine yapılan baskınla gözaltına alındılar. 4 gazeteciye 24 saat avukatlarıyla görüşme yasağı da getirildi.

Van’da Mezopotamya Ajansı ve Jinnews isimli internet sitesinin muhabirlerinin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Baskınlarda Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur’la, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala gözaltına alındı. Cemil Uğur’un evindeki aramadan sonra polis Uğur’u savcılık emriyle gözaltına aldıklarını söyledi. Uğur’un gözaltına alınmasını görüntülemek isteyen gazetecilere de izin verilmedi. Gözaltına alınan gazeteciler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis eş zamanlı olarak Mezopotamya Ajansı ve Jinnews’in ortak kullandığı büroya da baskın yaptı. Polis, kapıyı çilingirle açarak büroya girdi. Aramaya eşlik etmek isteyen ajans çalışanlarına izin verilmedi. Aramalarda Mezopotamya Ajansı ve Jin News’a ait kamera ve fotoğraf makinalarına el konuldu. Gözaltında tutulan gazetecilere 24 saatlik avukat kısıtlaması getirildi.

VOA Türkçe’ye konuşan gazetecilerin avukatı Barış Oflas, gazetecilerin götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’yle görüştüklerini, avukat kısıtlaması kararı nedeniyle gazetecilerle görüştürülmediklerini söyledi. Oflaz, kısıtlama nedeniyle gözaltı gerekçesini de öğrenemediklerini ifade etti.

Gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabirleri, bir süre önce, Van’ın Çatak İlçesi’nde gözaltına alınan Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldıkları iddialarına ilişkin haberlerle gündeme gelmişti. Turgut’un olaydan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Uluslararası Af Örgütü Türkiye’ye soruşturma yapma çağrısında bulunmuştu.

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