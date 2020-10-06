Van’da 4 Gazeteci Gözaltına Alındı

Van’da emniyet güçleri 4 gazeteciyi gözaltına aldı. Mezopotamya Ajansı ve Jinnews’in Van’da görev yapan 4 muhabiri evlerine yapılan baskınla gözaltına alındılar. 4 gazeteciye 24 saat avukatlarıyla görüşme yasağı da getirildi.

Van’da Mezopotamya Ajansı ve Jinnews isimli internet sitesinin muhabirlerinin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Baskınlarda Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur’la, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala gözaltına alındı. Cemil Uğur’un evindeki aramadan sonra polis Uğur’u savcılık emriyle gözaltına aldıklarını söyledi. Uğur’un gözaltına alınmasını görüntülemek isteyen gazetecilere de izin verilmedi. Gözaltına alınan gazeteciler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis eş zamanlı olarak Mezopotamya Ajansı ve Jinnews’in ortak kullandığı büroya da baskın yaptı. Polis, kapıyı çilingirle açarak büroya girdi. Aramaya eşlik etmek isteyen ajans çalışanlarına izin verilmedi. Aramalarda Mezopotamya Ajansı ve Jin News’a ait kamera ve fotoğraf makinalarına el konuldu. Gözaltında tutulan gazetecilere 24 saatlik avukat kısıtlaması getirildi.