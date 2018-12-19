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Van'da 4 sığınakta PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 09:21 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen 4 sığınakta roketatar, keskin nişancı tüfeği, el bombaları, roketatar mühimmatı, silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da 4 sığınakta PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen 4 sığınakta roketatar, keskin nişancı tüfeği, el bombaları, roketatar mühimmatı, silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Başkale ilçesine bağlı Tuluklu Mahallesi kırsalındaki karla kaplı dağlarda 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Zeren' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda,1 RPG-7 roketatar, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 11 roketatar sevk fişeği, 7 el bombası, 600 PKS makinalı tüfek mühimmatı, 2 AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 1 sis kutusu, 4 palaska, 13 AK-47 piyade tüfeği şarjör kılıfı, 1 silah dürbünü adaptörü, 3 el dürbünü, 1 7,65 mm. tabanca susturucusu, 3 tabanca kılıfı, 1 hücum yeleği, 1 dörtlü deri kütüklük, 1 dörtlü bez kütüklük, 1 tüp, 26 pil, 3 koli bandı, 2 takım terörist kıyafeti, 3 uyku tulumu, 1 panço, 1 met, 2 battaniye, 3 akü, 3 kilogram şeker, 1 kilogram çay, 1 kilogram tuz, 2 jelikan bidon, 1 hafıza kartı, 1 video dönüştürücüsü, 2 bağlantı kablosu, 1 şarj kablosu, 53 muhtelif konserve, çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbi yardım malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar ise imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Van'da 4 sığınakta PKK silah ve mühimmatı ele geçirildiVan'da 4 sığınakta PKK silah ve mühimmatı ele geçirildiVan'da 4 sığınakta PKK silah ve mühimmatı ele geçirildiVan'da 4 sığınakta PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

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