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Van'da 40 Kıbrıs gazisine madalya verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:39 | Son Güncelleme

Van'da 40 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Van'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 40 Kıbrıs gazisine törenle madalya verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ebediyete intikal eden şehitlere rahmet diledi.

Kıbrıs'ın Akdeniz'de önemli konumda olduğunu belirten Bilmez, bölgenin en kritik adası olan Kıbrıs'ta varlıklarının 1571 yılına dayandığını söyledi.

O günden bu yana Kıbrıs'ın Türkiye için her zaman büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bilmez, şöyle dedi:

"19. yüzyılın sonlarında kaybettiğimiz adadaki hakimiyetimiz, bu salonda bulunan kahraman gazilerimizin mensubu olduğu şanlı ordumuzun, 1974'te başarıyla neticelendirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile tekrar sağlanmıştır. Ada'da kaybolan huzur ortamı harekat ile tekrar oluşturulmuş, ordumuz, sadece soydaşlarımıza değil aynı zamanda Rumlara da barış getirmiştir."

Harekattan bu yana Yavru Vatan Kıbrıs'ın Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası ve Akdeniz'deki nişanı olduğunu dile getiren Bilmez, şöyle devam etti:

"Nitekim bugün ülkemizin geldiği noktada Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne denli önemli bir hamle olduğu çok net şekilde görülmektedir. Bugün Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarının paylaşıldığı bir dönemde, masada söz sahibi olup ülkemizin ve yavru vatan Kıbrıs'ın haklarını savunabiliyorsak, bunu siz değerli gazilerimiz ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Buradan özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Kıbrıs Zaferi, tarihi nice zaferlerle dolu kahraman ordumuzun ne ilk ne de son mücadelesi değildir. Emperyalist güçler, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin kararlılığını sınayacaklardır. Bu bağlamda özellikle gençlerimiz, hayatlarını milli bir şuurla devam ettirmeli, Kıbrıs'ı, Çanakkale'yi, Zeve'yi ve nice zaferlerimizi unutmamalıdır."

Bilmez, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle gazilere madalyalarını takdim etti.

Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcıları Faruk Bülent Baygüven, Ferhat Atar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abidin Göksoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur, gaziler ve yakınları katıldı.

Program fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.

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