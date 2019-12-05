Van'da 40 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Van'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 40 Kıbrıs gazisine törenle madalya verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ebediyete intikal eden şehitlere rahmet diledi.

Kıbrıs'ın Akdeniz'de önemli konumda olduğunu belirten Bilmez, bölgenin en kritik adası olan Kıbrıs'ta varlıklarının 1571 yılına dayandığını söyledi.

O günden bu yana Kıbrıs'ın Türkiye için her zaman büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bilmez, şöyle dedi:

"19. yüzyılın sonlarında kaybettiğimiz adadaki hakimiyetimiz, bu salonda bulunan kahraman gazilerimizin mensubu olduğu şanlı ordumuzun, 1974'te başarıyla neticelendirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile tekrar sağlanmıştır. Ada'da kaybolan huzur ortamı harekat ile tekrar oluşturulmuş, ordumuz, sadece soydaşlarımıza değil aynı zamanda Rumlara da barış getirmiştir."

Harekattan bu yana Yavru Vatan Kıbrıs'ın Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası ve Akdeniz'deki nişanı olduğunu dile getiren Bilmez, şöyle devam etti: