HABER

Van’da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:57 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 30 plakalı bir minibüste arama yapıldı.

Van’ın Edremit ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 30 plakalı bir minibüste arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış vaziyette 80 paket halinde toplam 40 kilo 325 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Uludağ etekleri alevlere teslimUludağ etekleri alevlere teslim
Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgiYılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Adana’da bin polisle uygulama!

Adana’da bin polisle uygulama!

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Yargıtay çifte müebbeti onadı! Soluğu kızıyla eşinin mezarlığında aldı

Haberi duyunca soluğu mezarlıkta aldı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Uludağ'da orman yangını! Alevler yayıldı

Uludağ'da orman yangını! Korkutan gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.