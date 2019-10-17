HABER

Van'da 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Van'da 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında 2 çuvalda 80 paket halinde 40 kilo 780 gram eroin bulundu.

Sürücü ve otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü: ”Selam olsun Barış Pınarı’ndan gürül gürül akan ay yıldızlı sancağa”Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü: ”Selam olsun Barış Pınarı’ndan gürül gürül akan ay yıldızlı sancağa”
Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyorGerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin Tuşba uyuşturucu Van

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri! (Öldürülen terörist sayısı)

Bakanlık duyurdu! Sayı 673'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.