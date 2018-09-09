Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarındaki Düztepe mevkisinde yaya ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 15'i kadın, 13'ü çocuk 41 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlerden bir kadın rahatsızlığı nedeniyle aynı hastanede müşahede altına alındı.
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